Lasterikkust toetava keskkonna ootuses

Meil antakse auhindu peresõbralikele kohvikutele, kuid probleem on tegelikult laiem ja sügavam: vaadake ringi, lastel pole enam hoovegi, kus mängida! Puha parklad, igav liiv ja tühi väli. Kõige suurem tühimik valitseb sotsiaalses keskkonnas. Arusaam, et steriilsetest pindadest tähtsam ja tervislikum on elu meie ümber – et elu koos lastega, ka ringi tatsavate ja vahel metsikut kaost põhjustavate, alles arenemisjärgus väikeste inimestega on normaalne.