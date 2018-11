Jõudke kokkuleppele ja tehke ära!

Lasterikkale perele on eluaseme omandamine praegu raskendatud, sest sissetulek pereliikme kohta on väiksem ja laenuvõimekust ei pruugita piisavaks hinnata. Teiseks vajavad nad suuremat elamispinda, mistõttu on see ka kulukam. Kui laste heaolu parandamiseks kolitakse linnast maale, siis suurenevad transpordikulud. Maapiirkonnas asuvale kinnisvara tarbeks ei taha pangad sageli ka nii palju laenu anda, et seda saaks renoveerida.