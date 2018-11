86 protsendil lastest on järelikult vähemalt üks õde või vend ning 45 protsendil on neid vähemalt kaks. Kui komplekteeriksime statistiliselt esindusliku koosseisuga klassi, oleks seal umbes pooled lapsed lasterikastest peredest, teist sama palju kahelapselistest peredest ja vaid paar üksikut last. Kuigi meie, täiskasvanud, räägime aina lastepuudusest, lapsed ise seda ei näe – peaaegu igaühel on õde või vend ja pooltel isegi mitu.