Nagu Martin Luther Kingil 1960. aastate alguses, nii on ka minul täna üks unistus. Ma soovin, et minu tulevased lapselapsed elaksid ühel päeval riigis, mida juhivad targad ja pühendunud inimesed, kes teavad, kuhu nad selle väikese riigi viivad. See on minu unistus!