Miks ei saa usaldada uuringuid

Mihkel Kangur ütleb, et tuleb taastada usaldus arendustega seotud uuringute ja keskkonnamõjude hindamise süsteemi vastu.

Tselluloositehase juhtum on nagu vähkkasvaja. Kui tundub, et ühes kohas on painajast lahti saadud, ilmub ta siiretena välja uutes kohtades ja veelgi õelamana. Taas räägitakse asukoha valiku uuringutest ja taas peab juba selles faasis asjale vastu seisma.