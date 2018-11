Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust (ARB) avalikustas 8. juunil 2017 oma arvutused, mille järgi on EY tasuvusanalüüsis 4,1 miljardi euro suurune viga. 14. juunil ütles minister Kadri Simson riigikogu ees esinedes, et on tehtud järelepärimine Euroopa Komisjonile: «Saime esialgse kiire vastuse, et tasuvusanalüüsi koostaja on lähtunud Euroopa Komisjoni juhendmaterjalist ja töö teostamiseks koostatud lähteülesandest.» Hiljem täpsustas Simson, et EK vastus on saadud telefoni teel, ning kinnitas, et «EY lähenemine saastekulude arvestamisel on olnud korrektne».