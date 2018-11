Muutuste ja abinõude koostoimes on Eesti tööturule lisandunud kümneid tuhandeid töötajaid, ent tööandjad kurdavad ikka, et nende ettevõtted on ohus. Viimati oli meil nii palju töökäsi 1990. aastate algupoolel. Kui palju oleks inimesi siis veel vaja, et majandus toimiks? 20 000? Või lausa 100 000? Tööandjad väldivad arvude nimetamist.