Kuigi tööga hõivatute arv on Eestis viimase kaheksa aastaga kõvasti kasvanud, nõuavad tööandjate esindajad aina lisa. 1. novembri Postimehes hüüatab Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar: «Ükskõik kuhu vaatad – kõikjal on inimesi puudu, olukord läheb iga kuuga pingelisemaks.» Samas nõutakse ka, et valitsus leevendaks sisserändereegleid või, veel enam, kaotaks kvoodi üldse.