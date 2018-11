Riigireformi teemade esiletõusu tuhinas ei peaks me unustama ka haldusreformi, mis lõi 2018. aasta alguseks Eestisse uue haldusterritoriaalse jaotuse. Reforme on käsitletud koos ja eraldi, ühte teise osana, kuid reaalsuses näeme, et kui haldusreformist saame teha juba esimesi kokkuvõtteid, siis riigireform on alles ideede ja eesmärkide sõnastamise tasemel.