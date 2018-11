Kui haldusreformi üks põhieesmärke oli väga väikeste omavalitsuste võimekuse kasvatamine, siis see kindlasti täitus. Esimesed kogutud andmed ühinenud omavalitsuste personali kohta ütlevad, et juhte ja raamatupidajaid on nüüd oluliselt vähem, inimestele otsest abi pakkuvaid sotsiaaltöö, hariduse, planeerimise või lastekaitse spetsialiste senisest rohkem.