Pühapaikade kaardikiht võeti geoportaalist maha

Rõuge vallas Saru külas Valga-Võru maantee ääres kasvavad ristipuud. Metsakinnistul tehtud lageraide käigus on jäetud ristipuud kitsa ribana alles. Puudesse lõigatud ristide näol on tegemist kombega, mis on osa matuserongkäigust.

FOTO: Arvo Meeks