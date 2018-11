«Ma-ilm ja mõnda»: nemad ei tapa kunagi

See osa ajast, mis elu jooksul toidulaua ääres veedetakse, on liigiti erinev ja sõltub suurel määral toidu kvaliteedist. Boamaol võib pärast saaklooma neelamist kuluda kuu, enne kui kõht tühjaks läheb. Koaalakaru peab oma energiaportsu kättesaamiseks lahjasid ja mürgiseid eukalüptilehti krõmpsutama peagu kogu ärkveloleku aja. Lahjema lurriga peavad leppima need organismid, kes on evolutsiooni käigus õppinud rahulduma selle maailma ilusate ja tugevate söömaorgia ülejääkidega.