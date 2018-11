Miks maksame kuus protsenti rohkem?

Viimasel ajal on jutuks, et tänapäeva lapsevanemad püüavad sageli lapsi n-ö vati sees kasvatada, nende eest võimalikult palju ära teha ning neid raskustest ja ebameeldivustest säästa. Üllatuseks avastasin hiljuti, et ülehoolitsemise mõtteviisi on märgata isegi pensionidebatis.