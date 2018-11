Mida pikem on inimese eluiga, seda rohkem on erinevaid põlvkondi, kes elavad ühel ja samal ajal, jagades ühist ruumi ja osaledes samas ühiskonnas. Olukorda, kus liike on palju, lapsi on palju või rahvast on palju, väljendatakse eesti keeles kui rikkust: liigirikas, lasterikas, rahvarikas. Põlvkondade rohkust pole me osanud eriliseks rikkuseks pidada.