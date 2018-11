Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse

Neis laialt tuntud runovärssides hoiatab õde oma venda sõtta saates mitte võtma liigseid riske, lisades, et «keskmised koju tulevad». Oskar Loorits on pidanud sellist alalhoidlikku hoiakut iseloomulikuks eeskätt eestlastele ja soomeugrilastele. Aga küllap on see omane ka muudele rahvastele, sest juba Sokrates on öelnud, et mõõdukus on suurimaid voorusi.