Elukestva õppe strateegia kehtib kuni ületuleva aasta lõpuni. Et praeguse strateegia lõpuks saaks alata uus, on haridus- ja teadusministeerium alustanud jätkustrateegia koostamist, mis annaks suunad aastani 2035. Ministeerium näeb koostamistööd laiapõhjalise ja kaasavana ning on protsessi juhtima kutsunud muinsuskaitsja, pärimusmuusiku ja hiljutise Viljandi linnapea Ando Kivibergi (49).