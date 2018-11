Kui loeme läbi kümmekond eneseabiraamatut, mis võivad olla ka maailma parimad, ja siis pakume kõiki neid ideid, kuidas võiks riiki juhtida – no see on ikka erakordselt primitiivne lähenemine! Nii ei saa teha!

Kõige olulisem on avalik diskussioon, mida on meil isegi liiga palju. Nii palju, et kõigega, mida räägitakse, ei jõua kursis olla. Meil juba osaleb poliitika kujundamises tuhandeid inimesi – kõik need omavalitsused, mittetulundusühingud, ka igasugused metsaaktivistid –, kõik teevad Eesti poliitikat tegelikult palju rohkem kui palgalised poliitikud!