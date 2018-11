Meil on demokraatia. Õigemini meile väidetakse, et meil on demokraatia. Samuti on väga palju räägitud vajadusest riigireformi järele ning tuldud välja erinevate ideede ja ettepanekutega. Kahjuks pole ma väga palju näinud ideid riigireformi puhul, mis ka reaalsuses midagi paremuse poole muudaks.