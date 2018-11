Kunagi öeldi, et kui ühiskonnas on midagi lahti, tuleb hakata kinni panema! Meil peaksid need küsimused andma aga hoogu otsingutele ja lahendustele, et oma riik oleks meile alati usaldusväärne ja omane partner. Igaüks meist on ekspert oma riigi korralduses ning me ei peaks oma arvamust hoidma vaka all.