Austraalia on üks neist riikidest, kes on praeguseks teada andnud, et ei soovi Eestis valitsustüli põhjustanud ÜRO rändeleppega ühineda. Austraalia tunnustatud rahvastikuteadlane professor Peter McDonald leiab, et selline otsus on põhjendatud. Samas avab ta rändeprobleemistiku laiemad tagamaad ning pakub mõtteainet rändeleppe käsitlemiseks ka Eesti kontekstis.