Martin Ehala: miks teadlased ei mässa?

Probleemi põhjused on mitmetahulised. Üks rängemaid on vastustest üleüldiselt läbi kumav lootusetuse tunne, arusaamine, et «mõistuse häält ei võeta hetkel ühiskonnas kuulda», «asjad on skisofreenilised» ning et «poliitikute küünilisus selle pikaajalisel lahendamata jätmisel tekitab vaid võõrandumist oma riigi ja selle valitsejate suhtes». Teine kõige murettekitavam meeleolu, mis paljudest vastustest kõlas, oli lahkumine. Iseäranis tugevalt oli see esindatud bio- ja keskkonnateadlaste hulgas, kus tööturg on globaalne ning nõudlus heade teadlaste järele kõrge: «Helged pead, keda riik ei rahasta, lihtsalt lahkuvad ja lahkuvad juba massiliselt.»