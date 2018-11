Toivo Maimets: Eesti teadus – mis mõttes?

Pidevalt kahaneva rahastuse tõttu väheneb ka teadlaste koguarv, mis on niigi palju väiksem võrreldes nende riikidega, kelle sarnaseks tahaksime saada. OECD andmetel oli ülemöödunud aastal Eestis 6,9 teadlast 1000 töötaja kohta, samas kui Rootsis oli see 14,4 ja Soomes 14,3. Kui arvestada, et teadlaste tööturg on rahvusvaheline, siis on selge, et rahastamise maht ei motiveeri noori teadlasi Eestisse jääma või pärast järeldoktorantuuri Eestisse naasma.