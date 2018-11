Uus poliitiline ühendus Eesti 200 tuli välja kui Riigireformi Sihtasutuse kaksikvend, kuid viimastel kuudel on avalikkusele selgeks saanud, et tegemist on siiski kahe eri organisatsiooniga. Kui ettevõtjate spondeeritud riigireformi ettepanekute pakett on juba valmis ning ühendust ootab kevadel ees laialiminek, siis äsja erakonnana registreeritud Eesti 200 loodab, et on alles suure tee alguses. Selle ühenduse üks algataja ja juht Meelis Niinepuu on võtnud ka riigi reformimise oma südameasjaks.