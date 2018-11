Mis on valesti Rail Balticu planeeringutega

Miks on EGS RB maakonnaplaneeringud vaidlustanud?

Maakonnaplaneeringud ja nendega otseselt seotud keskkonnamõju hindamine on väga oluline ruumilise planeerimise ülesanne. See on geograafide igapäevane tegevusvaldkond. Rail Balticut ei saa vaadelda lihtsalt ühe joonehitisena, sellega kaasneb palju laiem ruumiline mõju. Näiteks mineraalsete maavarade suhtes on praegune seisukoht, et liiva, kruusa ja paekillustikku tasub vedada kuni 50 kilomeetri kauguselt. Järelikult on mõju ulatus maavara seisukohalt sadakond kilomeetrit lai vöönd, mis hõlmab rohkem kui kolmandiku Eesti pindalast. Neid sotsiaalmajanduslikke mõjusid on strateegilise planeerimise seisukohalt väga vähe hinnatud.

Millega EGS konkreetselt rahul ei ole?

Me ei saa esitada seisukohta, missugune variant on õige, see on planeerijate töö. Oleme juhtinud tähelepanu sellele, missugused teemad on käsitlemata või käsitletud puudulikult. Üks väga oluline teema on võimalus kasutada olemasolevat raudteekoridori RB rajamiseks. Hinnangute koostamiseks kasutati selliseid kriteeriume, mis välistasid ette olemasoleva raudtee kasutamise.