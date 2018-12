Ehitusettevõtjad pole piirangutest huvitatud

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees Raivo Rand leiab, et isegi tänavune, 10 000 inimese piiri ületav võõrtööjõu maht pole veel piisav, sest ehitussektoris valitsevat endiselt tööjõunappus. Ka ei poolda ta ajutisele tööjõule mahulise piirangu seadmist, leides, et see võib takistada ehitussektori arengut.