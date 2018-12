Martin Ehala: rahvusülikool kui börsikaup

2010. aastal Arengufondi koostatud tulevikuvisioonides nähti ühe tõenäolise musta stsenaariumina, et aastaks 2015 liidavad Uppsala ja Aalto ülikoolid Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid, samamoodi nagu Põhjala pangad olid omal ajal liitnud Eesti kommertspangad.

Inglise keele kasutus kõrghariduses ja teaduses on olnud arutelu all 1990ndatest alates, kui hakati Eesti ülikoole siduma rahvusvahelise teadussüsteemiga. Esialgu puudutas see eeskätt rahvusvahelist publitseerimist ja rahvusvaheliste teadlaskontaktide loomist.