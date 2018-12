Kuidas kõrgharidus ingliskeelseks muutub

Ülikoolidel on niihästi globaalsed kui ka rahvuslikud eesmärgid ja kuskil on nende eesmärkide tasakaalupunkt. Praegu on see tasakaalupunkt nii teadlaskonnas kui ka avalikkuses selgeks rääkimata. Vaba turu müüt on valdav, ja see mõjutab nähtamatu käena suunavalikuid otse rohujuuretasandil, st professorite ja õppejõudude hulgas.