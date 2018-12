Kust tulevad välisüliõpilased ja kuhu kaob kvaliteet?

Kui Eesti haridusekspordis on edulugu, siis on see väga suur Soome üliõpilaste arv (vt joonist). Ja soomlased on Eesti kõrghariduse leidnud juba ammu enne ingliskeelsete kavade plahvatuslikku kasvu. Eesti kõrghariduse hea kvaliteet, keeleline lähedus ja soodne hinnatase on siin ilmselt määravad tegurid. Kui ülikoolides oleks olnud rohkem strateegilist mõtlemist, saanuks sellel suunal hariduseksporti laiendada ka eestikeelsete õppekavade baasil. Nüüd otsustavad nad paraku ilmselt ingliskeelse kava kasuks.