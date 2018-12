Rektorid rahvusvahelistumisest

Mart Kalm: Mahub loomulikult sisse, aga me ei piira ennast eesti kultuuriga, me ei ole nii provintslikud. Meie oleme maailma kultuuriruumis üks tegija.

Toomas Asser: Tartu Ülikool on teatavasti ka rahvusülikooli staatuses, mis tähendab keele ja kultuuri säilimist ja selle tagamist. Küsimus on selles, kuidas me tagame kvaliteedi, ja selleks on üksainus võimalus: haridus peab olema teaduspõhine. Rahvusülikoolis on keele ja kultuuri osa ülioluline ja peame leidma punkti, kus rahvuslik ja rahvusvaheline oleks poliitiliselt tasakaalus.