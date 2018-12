Arenguhüppe saavutamiseks on vajalik mõttemallide muutmine ja olla avatud õppima Põhjamaade pikaajalistest kogemustest. Ülesannete jaotamisel keskvõimu ja kohaliku omavalitsuse vahel ei tohiks näha nende kahe tasandi vastandumist, vaid need on ühtsed avaliku võimu ülesannete täitjad, kus kummalgi on oma roll ja vastutus, mis hästi realiseerituna suudavad teineteist vastastikku täiendada.