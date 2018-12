Eesti rahvaarv on võrreldav mõne suurlinna asumi omaga, mistõttu on mõnikord peetud loomulikuks ka meie riigi juhtimist linnaosa moodi – tsentraalselt ja peamiselt kommunaalprobleemidega tegeledes. Kel pühakirjaks Exceli tabel, võib jõuda järeldusele, et elul väljaspool Tallinna polegi mõtet, kuna see ei tasu rahaliselt ära.