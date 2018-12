Priit Humal: Rail Balticut ei anta meile kingituseks

Rail Balticu (RB) meeskond ja seda pooldavad poliitikud väidavad, et RB-le antud raha ei saaks kasutada millekski muuks ning kui me RBd ei ehita, siis läheks see raha kuhugi mujale, näiteks Poola. Tegelikult oleksime saanud sama raha Euroopast ka siis, kui poleks RB-nimelist projekti kunagi alustanudki.