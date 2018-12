Eesti digiõpikute turg vajab korrastamist

Põhimõtteliselt on digiõpikute turg veidi sarnane elektrituruga: ühelt poolt on taristu, mille vahendusel digiõpikuid õpilastele kättesaadavaks tehakse, ja teiselt poolt õpikud, st autorite loodud tekst, pildid, diagrammid, harjutused jpm. Ideaalis peaks digiõpikute taristu olema erapooletu ja sõltumatu kirjastustest, kes õpikuid koostavad. Eestis see praegu nii ei ole.