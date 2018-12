Alternatiiviks valimuuringud?

Tiidu hinnangul on loenduse puhul tähtis ressursside optimaalne kasutus ning registripõhisest rahvaloendusest välja jäävaid teemasid tuleks tema hinnangul edaspidi uurida eraldi sotsioloogiliste küsitlustega. «See on see kõige naljakam asi, et uurijad arvavad, et rahvaloenduse andmed tulevad muidu, aga iga lisatud küsimus muudab rahvaloenduse kallimaks ning tingib suurema töömahu niihästi vastajatele kui ka loendajatele,» ütleb ta.

Arvestades riigis üldiselt levinud konsolideerumise ja ressursside koondamise lähenemisviisi, tundub soovitus iga teema kohta eraldi uuring teha pehmelt öeldes küsitav.

Küll aga ei oska Tiit kommenteerida, kui suur on oht, et rahvaloenduse programmist välja jäävad küsimused jäävadki tulevikus uurimata. Teadaolevalt on Eestis tõsiseid raskusi mitmeid tähtsaid teemasid puudutavate küsitlusuuringute jaoks vahendite leidmisega. Näiteks viimane suurem pere- ja sündimuskäitumist käsitlenud uuring toimus 2004. ja 2005. aastal. Vaatamata korduvatele taotlustele pole seni õnnestunud teha jätku-uuringut. Sellesarnaseid näiteid leidub terve hulk.

Tiidu hinnangul ei ole mõtet kogu elanikkonnalt küsida ka küsimusi, mis puudutavad väikest osa inimestest. Samas on paradoksaalne, et mida väiksemat osa mingi küsimus puudutab, seda suurem peab olema sotsioloogilise küsitluse valim, et vähemalt mõni vastavate tunnustega inimene sinna satuks. Lisaks jätab tüüpiliselt 30–40 protsenti valimisse sattunutest vastamata, mis põhjustab andmetes moonutusi.

Elukaaslane ja pere matemaatilise mudeliga

Kõige keerulisem saaks olema aga inimeste elukoha ja leibkonnaliikmete määramine. «Meie üks suuremaid probleeme on see, et inimesed ei ela seal, kuhu nad on enda elukoha registreerinud. See tähendab, et peame leidma üles need, kes on valesti registreeritud, ja leidma nende õige elukoha, samuti leidma üles need inimesed, kes moodustavad leibkonna,» räägib Tiit.

Elukoha probleem puudutab keskmiselt iga viiendat eestimaalast, noortest aga veel suuremat osa. Leibkonnad võivad erineda tegelikest isegi kuni pooltel juhtudel.

Seetõttu kavatsetakse inimesi tõenäosuslikult, matemaatiliste mudelite abil kooselupaaridesse ja leibkondadesse rühmitada, milleks kogutakse kokku iga inimese kohta andmebaasidesse jäetud n-ö jäljed. Nende alusel hindab tarkvaralahendus, kus ja kellega konkreetne inimene tõenäoliselt koos elab. «Detektiivitööd» ehk tegeliku olukorra väljaselgitamist ühelgi juhul tegema ei hakata.

Kui mudelarvutusega saavutataksegi enam-vähem realistlik leibkondade ning perede arv ja jaotus, siis praktiliselt võimatu on tagada, et tulemus oleks täpne ja usaldusväärne ka erinevates rahvastikurühmades.