Konverentsil arutatakse koos, millised on olnud senised edusammud, kus on ilmnenud kitsaskohad ning kuidas neid leevendada. Tutvustatakse Eestis olemasolevaid häid praktikaid ning maailmas toimivaid mõjusaid meetodeid ja töövahendeid, samuti uusi suundasid noorte positiivseks mõjutamiseks.

Konverentsi ajakava:

Töötoas lahendatakse reaalne juhtum kovisiooni näitel. Kovisioon (ingl. k. peer group supervision/ consultation) on meetod, kus omavahelist toetust pakuvad üksteisega võrdsed - sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Rõhuasetus on eelkõige osalejate endi seatud eesmärkide saavutamise toetamisel. Väga oluline on kovisiooni käigus kaaslastelt saadav tagasiside. Töötuba juhib Kati Valma, Nõmme Linnaosa Valitsuse lastekaitse peaspetsialist

Norra organisatsioon Forandringsfabrikkens (Factory of Change) on unikaalne huvikaitse organisatsioon, mille eesotsas on noored, kes on kogenud sotsiaal- või õiguskaitsesüsteemi tumedaid külgi. Oma hea või halva kogemuse pinnalt loovad täna noored Norras paremat keskkonda sotsiaal-, haridus- ja õiguskaitsevaldkonnas. Nad on professionaalsed, ausad ning sihikindlad. Partnerluse kaudu loovad nad nii lastele kui ka spetsialistidele paremat keskkonda. Töötoas jagavad noored ise oma teadmisi Norra süsteemi kitsaskohtadest ning oma teekonnast, tuues näiteid täiskasvanu ja noore edukast koostööst süsteemi muutmisel.