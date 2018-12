Oleme vabad tänu sellele, et meil ei olnud kahju oma ajast, energiast, ideedest ja kellel oli, ka rahast, kuid see ei tähenda, et nüüd võime end rahus lõdvaks lasta ning kujutada ette, et riik lahendab kõik meie probleemid. Selline mõtteviis viib hukatusse nagu mäletame oma lähiminevikust ja nagu näeme seda riikides, kus avalik sektor on võtnud pidurdamatult laene, et kõikvõimalikke hüvesid tsentraalselt laiali jagada.