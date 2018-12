2017. aastal tähistas Eesti heategevus mitut (järjekordset) rekordit. Kokku annetati siinsetele vabaühendustele üle 35 miljoni euro, mis on enam kui neli miljonit rohkem kui aasta varem. Kõik märgid näitavad, et ka peagi lõppevast aastast võib oodata uut tipptulemust: kas ja kui palju mullune summa ületatakse, ei selgu küll enne järgmist suve, kui vabaühendused on oma aruanded maksuametile esitanud.