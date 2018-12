Erakonnad räägivad raiemahust. Kolmas vestlusring

Postimees küsis juba septembris kõigi erakondade seisukohta raiemahu kohta. EKRE ja rohelised pidasid vajalikuks raiemahtu vähendada, Keskerakond ütles väga ettevaatlikus sõnastuses, et raiemaht võiks jääda praegusele tasemele. Palun selgitage.

Jaak Madison: Meie seisukoht raiemahu vähendamise kohta tuleneb asjatundjate arvamusest. Eksperdid on hinnanud, et raiemaht võiks olla seitse-kaheksa miljonit tihumeetrit aastas, praegu on ta 11–12 miljonit. Samal ajal tuleb arvesse võtta ka meie tööstuse vajadusi ja majanduslikku olukorda. Metsa kui rahvuslikku rikkust kasutades tuleb alati jälgida jätkusuutlikkust, tasakaalustatust ja ühiskondlikku kokkulepet.

Olev Tinn: Praegu toimub selge üleraie ja rohelised toetavad loomulikult raiemahu vähendamist. Me lähtume metsaseaduse esimesest paragrahvist, mille järgi mets on eelkõige ökosüsteem. Selle vastand on vaade metsale kui puiduressursile puhtalt rahalisest aspektist. Praegu Eesti metsades toimuv destabiliseerib pikemas perspektiivis ka metsatööstust ennast. Me oleme nõus EKRE seisukohaga seitsme-kaheksa miljoni tihumeetri suhtes, kuid arvestama peab ka eelnevate aastate üleraiet.