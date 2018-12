Muraka looduskaitseala matkaraja algus. Arne Ader: «See foto on tehtud 2016. aasta maikuus. Mul oli tarvis pildistada üks suur vana metsa panoraam ja ma läksin võimalikku paika otsima ka Alutagusele. Kui 1990ndatel seal soode inventooriumi tegin, nägin Muraka raba servaaladel imelisi muinasjutumetsi... Nüüd jäid metsapildid üldse tegemata, vaatevälja jäi raiesmik raiesmiku otsa. Osa eramaadel, osa riigimaadel, aga vahet ei ju ei ole – nukraks tegid meele mõlemad. Nüüd siis on meil seal uus rahvuspark. Hea seegi. Aga see rahvuspark koosneb hajali asetatud lahustükkidest. Alutaguse riismed on seal. Nojah, sood on muidugi ikkagi võimsad ja mõni põlismetsatükk kah soosaartel.

FOTO: Arne Ader