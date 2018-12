Talumetsi on ajast aega majandatud püsimetsana, kus päris puudeta ei ole mets kunagi. See on jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik viis metsa majandada.

Suurte raiemahtude eestkõnelejad kipuvad tihti rääkima kõigi Eesti erametsaomanike nimel, keda on kokku üle saja tuhande. Seejuures jäetakse tähelepanuta, et suurem osa neist on väikemetsaomanikud (vt 28. septembri keskkonnakülge). Kahel kolmandikul Eesti metsaomanikest on metsa vähem kui viis hektarit ja on ilmselge, et neid omanikke ei huvita eriti küsimus, kas lageraielangi suurus tohib olla seitse hektarit või rohkem.