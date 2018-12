Seks leiutati umbes miljard aastat tagasi, sai paugupealt populaarseks ja nüüd harrastab seda enamik liike. See on üksjagu paradoksaalne, sest esmapilgul ei tundu seks olevat kuigi hea idee. Esiteks on suguline paljunemine märksa aeglasem ja kulukam. Teiseks ei suuda üks sugupool enamasti iseseisvalt järglasi toota. Kolmandaks pärivad järglased juhuslikus kombinatsioonis mõlema vanema omadused. Miks aga peaks tahetama ohverdada osa oma identiteedist, segades seda võõra omaga?