Mart Rannut keelevalikutest kõrghariduses

Eesti rahvusliku liikumise ühe juhi Jakob Hurda enam kui sada aastat tagasi seatud siht saada suureks vaimult on aktuaalne tänapäevalgi ja see on positiivne: me pole konkurentsis teiste rahvastega mitte alla jäänud, meie mõõduvõtt vaimupõllul jätkub. Kõige selle aluseks on konkurentsivõimeline haridussüsteem ning see meil mõningatest poliitveidrustest (nt segregatiivne vene kool) hoolimata toimib. Teadlased ennustavad järgneva saja aasta jooksul valdava enamiku (tuhandete!) ilma omakeelse hariduseta keelte ja rahvaste kadu, sh ka miljonirahvaste puhul. Õnneks ei ole see Eesti teema, meie võitleme oma haridustasemega rahvaste ja riikide teravas tipus.