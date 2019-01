Meie imeline Setomaa

Ka taasiseseisvunud Eestis on setod olnud teistest aktiivsemad ja oma asja ajamisel tulemuslikumad. Kuni uimasevõitu „tsuhknad“ – nii setod ülejäänud eestlasi nimetavad – alles mõtteid koondasid, setod juba tegutsesid: neil on rikas seltsi- ja kultuurielu, arenenud turismimajandus, oma põhjalikult läbi arutatud põhimõtted ja suundumused, milliseks tahavad nad oma maad kujundada. Haldusreform andis setode hoogsale tegutsemisele võimaluse vähemalt Eesti poolel setodega asustatud alad üheks tervikuks liita. Setode ja paljude nende sõprade pingutuste tulemusena saavatati, et Valitsus võttis arvesse kohalikke eripärasid ning lubas mitmeid erandeid, võimaldadades Setomaa valla sündimise.