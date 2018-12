Setomaa vald näitab riigireformijatele väärt eeskuju

Setomaa vald on eeskujuks teistele liitunud valdadele, kuid nagu kinnitab ülemsootska vestlusringis, pole kogu Euroopaski häid näiteid, kuidas nii väike rahvakild nagu setod on suutnud endale tervikliku omavalitsuse välja võidelda. Kohalike rahvajuhtide võimekust olulistes küsimustes teha koostööd ei kohta just sageli, kuid Setomaa on selliste meeste ja naistega õnnistatud. Vestlusringis osalejad jagavad oma mõtteid Setomaa valla saamisloost ja koostööst naabritega.