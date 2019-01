Massikõrgharidus, kus ligi kaks kolmandikku gümnaasiumilõpetajaist jätkab haridusteed ülikoolides, on me vaikne ühiskondlik kokkulepe, selle vastu vist ei saa. Kuigi peaks. Meil on veel hästi, et ülikoolides on õppekohtadele konkurss. Kuid tean ka kunstikõrgkoole, kus võetakse vastu kõik, kel vähegi pliiats peos püsib.