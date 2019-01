Teateid kvoodirindelt: kas Eestisse soovitakse tuua odavamaid teadlasi ja insenere?

Kolmandate riikide teadlaste ja inseneride töölevõtmine on meie riigis takistatud vaid juhul, kui pakutav palk ei ületa vastavalt kas kahekordset Eesti keskmist või ühekordset keskmist palka, sõltuvalt töösuhte pikkusest. Juhul kui ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti (SDE) soovib, et Eesti ettevõtted saaksid värvata osa tippspetsialiste – teadlasi ja insenere – väiksema tasu eest, siis tõepoolest, vähemalt inseneride osas eeldaks see erandi lisamist välismaalaste seadusse.