Kas rände abil saab rändesõltuvusest vabaks?

Aasta kolmandal päeval käisid Maksim ja Aleksandr koos ema Juliaga (39) vaatamas Vene Teatri uusaastaetendust. Pereemal, kes ise pildile jääda ei soovinud, on lisaks veel kaks vanemat last. Nelja lapse emana on Julia tõeline haruldus, sest sama palju või rohkem lapsi on veel vaid paaril protsendil venelannadest ning tema tutvusringkonna naistel on maksimaalselt kaks järeltulijat.

FOTO: Konstantin Sednev