Aimar Altosaar: riigireformi munad võivad olla viljatud

Õnnelikku numbrit 777 OE kandev eelnõu ei pruugi seega tuua õnne neile, kes on püüdnud riigireformi protsessi kõigest hingest elus hoida ja viia see vähemalt mingisse järgmisse faasi. Eesti riigi praegust toimimist jälgides näeme, et avalik sektori liiga jäigastunud struktuur ja bürokratiseerunud toimimispõhimõtted vajavad kaasajastamist. Need, kes veel hästi mäletavad okupatsiooniaega, näevad juba sarnaseid jooni tolleaegse halduskultuuriga.