Arnold Sinisalu: kas Tallinna jõuluturg muutis meid terroristide sihtmärgiks?

Terrorism ei ole kahjuks Euroopas ega mujal maailmas uus nähtus. Tänapäeval on terrorismina nähtud mõningaid sündmusi juba Rooma impeeriumi päevilt. Ent ärgem tungigem nii kaugele ajalukku. Läinud sajandil on Euroopas olnud arvukalt terrorilaineid. Rünnanud on nii vasak- kui ka parempoolsed äärmuslased.

Viimaste aastate terrorirünnakud Euroopas on peamiselt põhjustatud islamismist. Islamism on islami religiooni radikaalne äärmusliikumine, mille peamine siht on naasta traditsioonilise, koraanist lähtuva elukorralduse juurde ja kehtestada see üle maailma vahendeid valimata.