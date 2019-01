Katri Raik: aeg on küps aruteluks, kas oleme politsei kärpimiseta läinud liiale

Viimastel aastatel on politsei kiirreageerijatesse palju investeeritud. Samas on PPA juht Elmar Vaher öelnud, et politseinike pensioniikka jõudmise tõttu saabub kohe kriisiaeg. Kuidas riik järgnevatel aastatel selle dilemmaga toime tuleb?

Ma ei saa PPAs toimuvat kriisiks nimetada. Oleme sellise sõnakasutusega siiski ettevaatlikud. Demograafiline situatsioon ja pensionile mineku perspektiiv ei sündinud üleöö, see oli aastaid teada. Pigem on see olukord, millele peame leidma üheskoos lahenduse, mis toimib ka pikas perspektiivis.